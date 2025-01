Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) ilk önce Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağına, ardından Türkiye’nin 3’üncü yüksek zirvesi olan Süphan Dağına tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılık, arama kurtarma, bisiklet, kayak ve trekking gibi branşlarda sporcu yetiştirmeyi ve profesyonel faaliyetler yürütmeyi hedefleyen ELDAK, aynı zamanda dağcılık faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ağrı Dağına tırmanma faaliyetleri için, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden başlayarak, 3 bin 100 metrede kamp yapan ELDAK üyeleri, ardından 4 bin 100 metrede ikinci kamp, daha sonra 8 saatlik zirve tırmanışında 5 bin metrede -35 derece ve saatte 140 kilometrelik hızda fırtına nedeniyle zirvenin küçüğünde yürüyüşünü sonlandırdı.

Ardından, Süphan Dağı faaliyetleri için, Bitlis Adilcevaz ilçesinden ELDAK olarak Van Vadi Doğa Sporları ve Hakkari Ahzen Doğa Sporları kulüpleri ile ortak yürümek için birleşen ekip, faaliyet ve başarıları için yola koyuldu. Kışkılı köyü At yaylası mevkiinde 2 bin 700 metrede kamp kuran ekip, geceyi burada geçirdi. Sabahın erken saatlerinde -25 derecede yola koyulan ekip, 9 saatlik zorlu yürüyüş ve tırmanıştan sonra 4 bin 4000 metredeki kış zirvesine ulaşmayı başardı.

“Ekip olarak zoru değil çok zoru başardık”

Zorlu bir o kadar da verimli tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden ELDAK yönetiminden Furkan Tunçel, ’’Ağrı Dağı ve Süphan Dağı her mevsimde dağcılık sporuna gönül vermiş sporcuların tercih ettiği zirveler. Ancak Kış mevsiminde şartlar daha da ağırlaştığı için gerekli kondisyon ve teknik ekipman yeterli olan sporcuların denedikleri zirvelerdir. Biz de kulüp olarak bu yeterliliğe sahip olduğumuzu ve yetiştirmek istediğimiz genç sporculara hedef göstermek amacıyla bu çok zorlu Zirve tırmanışlarını gerçekleştirdik ve bunu başardık. Biz de bu zorlu süreçte beraber hareket ettiğimiz arkadaşlara ve kulüplere çok teşekkür ediyoruz. Dağcılık sporu dayanışmayı, kararlılığı, azmi ve sabrı öğretir. Bu sporda yarış yoktur. Hedef zirve değil zirve yolunda verilen mücadeledir. Bu süreçte önce kendi güvenliğimiz, bizi destekleyen ,bizi tedirgin olarak takip eden sevenlerimize bir şeyler ispat etme hevesiyle değil ,hayatın her alanında zorluklar ile baş edebilmek ve ders çıkarabilme anlayışı ile hareket ettik. Kulübümüz her alanda başarılı ve bilinçli sporcular yetiştirmek üzere kurulmuş ve yoluna devam etmektedir. Tüm doğa severleri aramıza katılmaya davet ediyoruz’’ dedi.