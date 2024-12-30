Denizli’nin Çivril ilçesinde millet bahçesi içinde meydana gelen su kaçağını tamir etmek için başlatılan imece usulü tamirat çalışması sona erdi. Vatandaşların el ele verdiği tamiratın ardından bölge kısa sürede suyla doldu.

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan görsel güzelliğiyle büyük ilgi toplayan Millet Bahçesi içindeki su havuzunda meydana gelen kaçak, mahalle sakinleri tarafından imece usulüyle tamir edildi. Tamiratı bitirilen bölge kısa sürede suyla doldu. Yerli ve yabancı konukları mest eden muhteşem görsel güzellik geri geldi.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Serkan Aymaz, soğuk havaya rağmen mahalle sakinlerinin desteğiyle tamirat çalışmasını kısa sürede tamamladıklarını söyledi. Akgöz bölgesindeki havuzda yaşanan su kaçaklarını önlemek için Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünden gelen 13 kamyon malzemenin imece usulüyle mahalle sakinleri tarafından traktörlerle kaçağın bulunduğu alana taşındığını anlatan Muhtar Aymaz, “Kamyon ve kepçeler kaçağın olduğu bölgeye giremediği için gelen malzemeyi traktörlerle taşıdık. Emeği geçen tüm mahalle sakinlerime çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Işıklı Millet Bahçemiz tekrar görsel güzelliğine kavuştu. Yağan yağmur ve kar suları da Işıklı Baraj Gölü’nde su seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağladı. İnşallah yağışlar böyle devam eder. Yıllardır yaşanan kuraklığın etkilerinin bu şekilde azalacağını umut ediyoruz. Mahallemize destek veren, çalışmalarımıza katkı sunan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum” dedi.