Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde A. Efes’e kaybederek bu sezon deplasmandaki 4. mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 12. hafta mücadelesinde A. Efes’le karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 99-96 kaybetti. Böylece yeşil-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 4. mağlubiyetini elde etti. Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Maçın sonucunu son anlarda yapılan atışlar belirledi. 94-90’dan sonra iki pozisyonu kötü değerlendirdik, ancak takımım harika bir şekilde mücadele etti. Yorgunluk da elbette etkili oldu, fakat maçın sonuna kadar asla pes etmedik. Bu kadar atletik ve koşmayı seven uzun oyuncuları olan Efes’e karşı eksik olduğumuz bir pozisyonda ezilmedik. İyi iş çıkardık" dedi.