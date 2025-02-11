Düzce Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkisinde meydana gelen kazada iki kişi öldü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde B.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen Karayolları'na ait kar küreme aracı, aynı istikamette ilerleyen Metin Ç.'nin kullandığı demir ve sac yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç köprüden aşağıya devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda her iki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan inceleme sonrasında sürücülerin cansız bedenleri Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.