Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği “Carmen” Operası, 19 Kasım 2024

Salı saat 20:00’da Opera Sahnesi’nde olacak.

Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet’e ait olan “Carmen”in

librettosu Prosper Mérimée’nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve

Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır. İlk kez 1875 yılında Paris’de sahnelendiğinde

sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, ne yazık ki Bizet’in ölümünden sonra, muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

İspanya'nın Sevilla kentinde bir tütün fabrikasında çalışan Carmen, güzelliği ile tüm

erkekleri etkilemekte; kural tanımaz tavırlarıyla öne çıkmaktadır... Aşk ve sevda konularında

savunmasız ve tecrübesiz asker Don Jose, kurallara bağlı biri olarak, nişanlısı Micaela ile

evlenerek mutlu olmak hayaliyle yaşarken, Carmen’ in cazibesine kayıtsız kalamaz, ona

tutulur; kuralları hiçe sayarak sevgilisi uğruna her türlü yasa dışı davranışı sergilemekten

kaçınmaz. Ancak Carmen kısa sürede Don Jose'den sıkılır; boğa güreşçisi Escamillo'yu

sevmektedir artık... Bu durum onun ölümünü hazırlamakta olduğu halde, davranışlarını

inadına pervasızca sürdürür…

Rejisör Haldun Özörten’in sahneye koyduğu Carmen operasında Mersin Devlet

Opera ve Balesi Orkestrası’nı Andrea Francesco Solinas yönetecek. Dekor tasarımı Çağla

Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer’e, ışık tasarımı Tarı Deniz’e, koreografisi Özlem

Şenormanlılar ve Ender Üçdemir’e ait olan eserin koro şefliğini Anıl Aydın üstleniyor. Çocuk

korosu şefi ise Reyhan Bezdüz olacak.

Temsillerde; “Carmen” rolünde Nihan Çetin Aydın, “Don José” rolünde Oğuz Çimen,

Özer Öndeş; “Escamillo” rolünde M.Ali Tutar, Murat Güney; “Micaëla”rolünde Serin Saybaşılı

“Zuniga” Serkan Sevinç; “Moralès”rolünde Mehmet Erkoç; “Frasquita” rolünde Aysel

Cankatan; “Mercédès” rolünde Dilara Yanar; “Le Dancaïre”: rolünde Hüsamettin Özçelik, “Le

Remendado”rolünde Kerem Yaman olarak rol alacaklar.

“Carmen” operasının biletleri Opera Gişesinden, https://www.biletinial.com

adresinden ve Sanatcepte uygulamasından temin edilebilir.