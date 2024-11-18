Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Aydoğdu, Türkmen ve Büyükkale Mahallelerindeki ilkokul öğrencilerine kış hediyesi verildi.

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Aydoğdu, Türkmen ve Büyükkale Mahallelerindeki ilkokul öğrencilere mont, bot, kırtasiye malzemeleri ve hijyen setleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hediyeler götürdü. Öğrencilere teslim edilen hediyeler arasında, kışlık montlar ve botlar, çocukların soğuktan korunmalarını sağlarken, kırtasiye setleri ile eğitim hayatlarına destek verildi. Ayrıca öğrencilere hijyen setleri de hediye edildi.

Hediyeleri öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden dernek başkanı Murat Değirmenci, “Dernek olarak, her zaman en büyük önceliğimiz çocuklarımıza dokunmak, onların hayatlarında küçük de olsa anlamlı değişiklikler oluşturmak. Bu yıl, Vezirköprü’nün Aydoğdu, Türkmen ve Büyükkale Mahallelerinde eğitim gören öğrencilerimize kışlık mont, bot, kırtasiye ve hijyen seti gibi temel ihtiyaçları ulaştırmaktan dolayı çok mutluyuz. Amacımız, özellikle zorlu yaşam şartlarında mücadele eden bu çocukların eğitim hayatlarına daha rahat ve sağlıklı bir şekilde devam etmelerini sağlamak” dedi.

Benzer projelerin başka kırsal okullarda da devam edeceği belirtildi.