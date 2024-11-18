Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, ilk dönemin yarı tatilinin ardından Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu’nda düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Törende öğrencilere hitap eden İl Müdürü Çay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çay, “Öğrenci-okul-veli iş birliğiyle güçlü yarınlar inşa etmek adına artan bir çabayla çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda siz değerli öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlamak ve eğitimde daha iyiye ulaşmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Bayrak töreninin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Çay, okulun eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Eğitimde ortak hedeflerin belirlenmesi ve başarıya giden yolda iş birliğinin önemine dikkat çeken Çay, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaret, öğrenci ve öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çay, bu tür buluşmaların eğitim camiasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirterek, okul yönetimine başarılar diledi.