SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile arife gününde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Protokolün bayramlaşma töreni Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma töreninde kamu kurumlarının temsilcileri birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştiği, insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların yerini barış ve hoşgörüye bıraktığı, birlik ve beraberliğimizin devamı için önemi büyük olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir. Dini, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanları birliğe çağıran, insan sevgisi ve barışı vurgulayan değerli düşünürleri çıkarmış uygarlıklar beşiği Anadolu’da yaşayan bizler; Bayramların anlam ve önemini bir kez daha hatırlattığı, barış, kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimseyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bayramın bayram tadında geçmesi, bayram sevincimize gölge düşmemesi, yüreklerin yanmaması için; trafik ve sağlık kurallarına uyalım. Bunun hem kendimize ve sevdiklerimize hem de başkalarına karşı sorumluluğumuzun gereği olduğunu, bayramda sevdiklerimizin bizi beklediğini unutmayalım" dedi.

Tüm Samsunluların bayramını kutlayan Başkan Mustafa Demir ise, “Kurban Bayramı’nın arifesinde bir araya geldik. Tüm kadrolarımızı oluşturduk. Halkımıza iyi bir bayramı yaşatmayı düşünüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bayramları hür bir şekilde kutlamamıza vesile olan şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı da bu vesile ile kutluyorum. İnşallah hep beraber nice bayramlara ulaşırız” diye konuştu.

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, kaymakamlar, savcılar, hakimler ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.