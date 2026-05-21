Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Sakaryalı Özkan Özer'in kızı, İsrail'i kınayarak babasını özlemle beklediğini söyledi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için teknelerle 44 ülkeden yola çıkan aktivistler, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayarak alıkonulmuştu. İçinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde ikamet eden Özkan Özer'inde olduğu 78 Türk katılımcı bulunan aktivistleri taşıyan uçak, Ramon Havalimanı'ndan yola çıkarak, saat 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail'in saldırısı sonrasında alıkonulan babasından haber alamayan Özer'in kızı Zeynep Özer, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin destekçileriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özer, babasının yaşadığı zorluklardan bahsederek İsrail'i kınadı.

'Silahsız insanlara silah doğrulttular, onları zorla alıkoydular'

İsrail güçleri tarafından alıkonulan Özkan Özer'in kızı Zeynep Özer, 'Bugün burada Gazze için denizlere açılan Sumud filosunun yalnız olmadığını göstermek için toplandık. 'İnsanlığın vicdanı kurudu mu' dediğimiz bir zamanda 44 ülkeden 428 cesur insan Gazze'ye doğru yelken açtı. Türkiye'den 78 kişinin bulunduğu bu güzel insanlar sivil bir inisiyatif aldılar. Devletlerin İsrail'e karşı adım atmadığı bir dünyada, küçücük tekneler denizlere açıldı. Savaş gemilerine karşı 50 yelkenli İsrail'e meydan okudular. Ben, acımasız bir soykırıma tabi tutulan Gazze halkı ile dayanışmak için Sumud filosu ile yola çıkan işgalci İsrail'in uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde alıkoyduğu ve arkadan elleri kelepçelenen bir babanın kızıyım. Ben, herkesin sustuğu bir zamanda mazlumlar için Gazze'ye doğru denize açılan Özkan Özer'in kızıyım. Babamla gurur duyuyorum. Her türlü riski bilerek evden onu büyük bir gururla gönderdik. Her gün onun Gazze'ye yaklaşmasını heyecanla takip ettik. Hep Gazze sahillerine ayak basıp oradan onları bekleyenlerle kucaklaşmasını hayal ettik ama olmadı. Soykırımcı, hukuk tanımaz katil İsrail babamın da bulunduğu tekneye müdahale etti. İnsani gayelerle yola çıkan, silahsız insanlara silah doğrulttular, onları zorla alıkoydular' dedi.