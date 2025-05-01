Mersin Merkez Akdeniz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Akdeniz Öğretmenler Korosu ilk konserini Mersin Kültür Merkezi'nde verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Akdeniz İlçesi'ne bağlı okullarda görev yapan 55 öğretmenin katılımıyla oluşan Öğretmenler Korosu , yine Akdeniz İlçesi öğretmenlerinden olan şef Barbaros Kıroğlu yönetiminde , müziğin birleştirici gücü ile kültürel değerleri yansıtmak amacıyla ilk konserini verdi.Öğretmenlerin özveriyle hazırladığı konser, izleyicilerden tam not aldı.

Akdeniz İlçesi'nde bulunan 65 Muhtarın özel davetli olduğu konsere , Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener , Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Akdeniz İlçe Koordinatörü Fatih Burgut , Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir , İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri , öğretmenler ve çok sayıda sanatsever Akdenizli vatandaş katıldı.

Koro ve Solo bir birinden güzel Türkülerin icra edildiği konserde zaman zaman halk oyunları ekibinin de Türkülere eşlik ettiği anlar salonda coşkuyu zirveye çıkardı.

Gecenin sürprizi ise İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'tan geldi. Plaket töreni için sahneye davet edilen İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş , Şef Barbaros Kıroğlu'nun ısrarı ile '' Şu karşı dağlarda lambalar yanar '' türküsünü söyledi.

İl Müdürü Durmuş'un performansı salondaki davetlilerden yoğun alkış aldı.

Plaket töreni anında konuşan İl Müdürü Fazilet Durmuş , "Meslektaşlarımın güzel sesleriyle terennüm ettiği kadim nağmelerimiz bizleri duygulandırdı. Her alanda mesleğinin yanı sıra yetenekleriyle de gurur kaynağımız olan meslektaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Konser hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi.

'' Şu karşı dağlarda lambalar yanar ''

https://www.youtube.com/watch?v=bOQagCkAArw