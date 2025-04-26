Mersin Yenişehir İlçesi Barbaros İlkokulu , İlkini düzenlediği Bahar Şenliği ile göz doldurdu.

Barbaros İlkokulu Portakal bahçesinde düzenlenen Bahar Şenliği , ilk gün öğrencilerin hazırladığı bir birinden güzel oyun ve gösterilerle coşkulu bir kutlamaya dönüştü.Bir hafta sürecek olan Şenliğin 2.3. günlerinde İngilizce Öğretmenleri Derya Bagı ve Fatma Has'ın organize ettikleri Bileklik yapımı , çiçek dikimi , bahar tacı yapımı ve mumluk boyama atölyelerinde öğrenciler maharetlerini sergilediler , yaptıkları çalışmalar sonu ortaya çıkan eserlerle de Mayıs ayında kutlanacak Anneler Günü'ne hediyelerini hazırlamış oldular.

Kostümlü karakterler eşliğinde müzikli eğlence ve yüz boyamanın da olduğu atölye çalışmalarında öğrenciler doyasıya eğlendiler. Ayrıca sınıf sergileri ve Yazar Metin Özdamarlar ile söyleşinin de gerçekleştirildiği Bahar Şenliği, 29 Nisan gününe kadar devam edecek.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç , Şube Müdürleri Okul Müdürü , Öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı Şenlik , yapılan etkinlikler , kurulan atölye ve çalışmaları ile göz doldurdu , katılanlara neşeli dakikalar yaşattı.

Barbaros İlkokulu Müdürü Suat Hayri Tütmez , Bahar Şenliğinin geleneksel hale getirileceğini söyleyerek çalışmalara katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.