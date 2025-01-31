Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Uzmanı Dr. Cumhur Havan, günümüzün en büyük hak ihlallerinden birinin insan ticareti olduğunu vurgulayarak, “İnsan ticareti, modern dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden biri olup, günümüzde küresel çapta ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir" diye belirtti.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nde ’İnsan ticareti sarmalında nüfus ve göç’ konulu bir sohbet programına katılan Dr. Cumhur Havan, insan ticaretinin karmaşık ve çok boyutlu bir sorun olduğunu ve bu sorunla mücadelede hem hukuki hem de toplumsal yaklaşımların öneminden bahsetti. Havan, teknolojik gelişmelerinde etkisiyle artan küreselleşme ve sosyal eşitsizliğin insan ticareti vakalarının artmasına sebep olduğunu belirtti.

Günümüzün en büyük hak ihlallerinden birinin insan ticareti olduğunu vurgulayan Dr. Cumhur Havan, “İnsan ticareti, modern dünyanın en büyük insan hakları ihlallerinden biri olup, günümüzde küresel çapta ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Uluslararası hukuk ve sınır aşan suçlar bağlamında sıkça ele alınan bu olgu, genellikle insan kaçakçılığı ile karıştırılmakta ve sosyal politika perspektifinden yeterince incelenmemektedir. Ancak insan ticareti, yalnızca hukuki bir suç ya da sınır aşan yasa dışı bir faaliyet olmanın ötesinde, toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk, ayrımcılık ve yapısal güç ilişkileriyle doğrudan bağlantılı bir meseledir. Bu nedenle, insan ticaretine karşı geliştirilen politikaların yalnızca cezai tedbirlerle sınırlı kalmayıp, mağdurların topluma yeniden kazandırılması, korunması ve bilinçlendirme çalışmaları ile desteklenmesi büyük bir önem taşımaktadır. İnsan ticaretiyle mücadelede en büyük zorluklardan biri, bu suçun doğası gereği dinamik ve sürekli evrilen bir yapıya sahip olmasıdır” dedi.

“İnsan ticareti, eşitsiz güç ilişkilerinin en sert biçimde tezahür ettiği küresel bir sorundur”

Cumhur Havan, mağdurların korunmasına yönelik kurumsal önlemlerin alındığını vurgulayarak, ”Teknolojik gelişmeler, küreselleşme, yoksulluk, göç hareketleri ve sosyal eşitsizlikler, insan ticareti vakalarının artmasına ve yeni biçimlere bürünmesine neden olmaktadır. Bu noktada, mücadelede yaşanan en temel sorunlar arasında koordinasyon eksikliği, eğitim ve farkındalık yetersizliği yer almaktadır. Uluslararası standartları yakalamak ve etkin bir mücadele stratejisi geliştirmek adına Türkiye Cumhuriyeti, Göç İdaresi Başkanlığı önderliğinde çeşitli hukuki ve kurumsal önlemler almakta, mağdurların korunmasına yönelik sosyal politikaları güçlendirme yönünde adımlar atmaktadır. Özetle, insan ticareti, eşitsiz güç ilişkilerinin en sert biçimde tezahür ettiği, özellikle kadınları ve çocukları hedef alan küresel bir sorundur. Çocuk ve organ ticaretinde ekonomik ve sosyal güçsüzlük faktörleri belirleyici olurken, fuhuş amaçlı insan ticaretinde cinsiyet eşitsizliği ve patriarkal toplum yapısı başlıca etkenler arasında yer almaktadır” diye konuştu.

"İnsan ticaretiyle mücadele sadece cezai yaptırımlarla sınırlandırılamaz"

İnsan ticaretiyle mücadelenin sadece cezai yaptırımlarla sınırlandırılamayacağına değinen Havan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sonuç olarak, insan ticaretiyle mücadele sadece cezai yaptırımlarla sınırlandırılamaz; aynı zamanda sosyal politikaların güçlendirilmesi, mağdurlara yönelik koruyucu ve destekleyici mekanizmaların oluşturulması, toplumsal farkındalığın artırılması ve önleyici tedbirlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, insan ticaretinin önlenmesi için devletler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerin iş birliği içinde hareket etmesi kaçınılmazdır”

Büyük bir ilgiyle takip edilen sohbetteki soru ve cevap etkinliğinden sonra Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konuşmacıya şükran beratı takdim etti.