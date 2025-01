Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet alarak başarılı bir grafik yakalayan Mersin Spor Kulübü (MSK), deplasmanda oynayacağı Aliağa Petkim maçından da galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, ligde ve Türkiye Kupası'nda oynayacakları maçları kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

MSK, deplasmanda oynayacağı Aliağa Petkim maçının hazırlıklarını tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye başladı. Ligin ilk yarısında elde ettiği 8 galibiyetlik başarıyla Süper Lig'e çıktığı ilk senede Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan MSK'da hedef Aliağa Petkim maçından da galip ayrılmak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen teknik ve taktik idmanın ardından değerlendirmede bulunan başantrenör Can Sevim, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Son 5 maçın 4'ünü kazanarak Süper Lig'de oldukça başarılı bir grafik yakaladıklarını belirten Sevim, Aliağa Petkim deplasmanın ardından karşılaşacakları Karşıyaka maçından da kazanan taraf olarak ayrılmayı hedeflediklerini kaydetti.



"Maça çok önem veriyoruz"

Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın motivasyonlarını artırdığını belirten Sevim, "Aliağa Petkim, Damyean Dotson gibi önemli bir skorer ve iyi bir şutörü takımına kazandırdı. Bununla beraber Şampiyonlar Ligi'nde de top 16'ya kalmayı başardılar. Geldiğimiz noktada milli takım arasına kadar bizim çok önemli 2 maçımız olduğunu düşünüyoruz. Bunların ilki Aliağa Petkim, diğeri ise sahamızda oynayacağımız Karşıyaka maçı. Öncelikli hedefimiz, Türkiye Kupası maçımızı oynayıp milli takım arası vermeden 2'de 2 yaparak olabildiğince üst sıralara tırmanmak. Aliağa Petkim maçını kazandığımız takdirde bizi yakalamaları ve geçmeleri çok zorlaşacak. Maça bu açıdan da çok önem veriyoruz" dedi.



"Takımın kazanmaya inancı üst seviyede"

Takımının moral, motivasyon ve kazanma hırsından memnun olduğunu dile getiren Sevim, son 5 karşılaşmada alınan 4 galibiyetinde bunu gösterdiğini kaydetti. Sevim, "Takımın kazanmaya inancı üst seviyede. Bu da belki de imkansız gibi görüneni başarmamızı sağlıyor. Bununla beraber özellikle sahamızda her geçen gün yenilmesi zor bir takım haline geliyoruz. Taraftarımız zaten inanılmaz. İstediğimiz, arzuladığımız destek her geçen gün daha da ortaya çıkıyor. Onlardan aldığımız destekle hiçbir şekilde maçı bırakmıyoruz. Geriye düşsek bile taraftarımızla beraber maçı kazanabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.



"Türkiye Kupası'nda umarım Final Four'da yer alabiliriz"

Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan tüm takımların zorlu rakipler olduğunu vurgulayan Sevim, bu kulvarda da gidebildikleri en iyi noktaya ulaşmak istediklerini kaydetti. Sevim, "Türkiye Kupası'nda Final Four olmak açıkçası Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için çok büyük başarı olur. Bunu Süper Lig tarihinde daha önce başarabilen iki takım var. O yüzden Türkiye Kupası'nda umarım Final Four'da yer alabiliriz. Türkiye Kupası'nda Tofaş ile evimizde oynayacağız ve kazanmak için çok istekliyiz" ifadelerini kullandı.



Canberk Kuş: "Umarım iyi bir sonuçla döneceğiz"

Takımın forvet oyuncularından Canberk Kuş da Aliağa Petkim'in oldukça zorlu bir deplasman olduğunu belirterek, "Bu maç, bizi play-off potasına sokacak önemli bir maç. Umarım iyi bir sonuçla döneceğiz" diye konuştu. Türkiye Kupası'na katılmış olmanın haklı sevincini yaşadıklarını dile getiren Kuş, "Türkiye Kupası'na kalmak başlı başına bizim için çok önemli bir başarı. Ama biz bu başarıyla yetinmeyip Final Four'a gitmek istiyoruz. Kiminle oynadığımız çok da önemli değil. Tofaş'la daha önce burada oynadık, farklı bir galibiyet aldık ama aynı şekilde olmayacaktır. Sonuçta bu bir kupa maçı. Taraftarımızı arkamıza aldığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz takım yok" cümlelerine yer verdi.



Kartal Özmızrak: "Aliağa deplasmanı her takım için zordur"

Tecrübeli oyun kurucu Kartal Özmızrak ise Aliağa Petkim karşılaşmasının takımın ligdeki konumu açısından oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Aliağa deplasmanı her takım için zordur. Bunun bilincindeyiz. Yetenekli kısaları olan iyi bir takım. Evimizde kazandığımız gibi deplasmanda da kazanıp ligdeki konumuzu önce korumak, sonra da üst sıralara çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası'ndaki rakipleri Tofaş'ın geçen yıl ligi 3. sırada bitirdiğini hatırlatan Özmızrak, "Onlarla evimizde oynadığımız maçı taraftarımızın desteğiyle kazandık ama bu maçın çok daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 20 sayılık bir farkla kazanmıştık. Buna göre ekstra motive olarak gelecekler. Bunun bilincindeyiz. Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

