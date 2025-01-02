Eskişehir’de hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi ile kentin simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri’nde yaşanan durgunluk göze çarptı.

Kış mevsimi kent genelinde etkisini hissettiriyor. Soğuk havalar zaman zaman vatandaşa zorluk yaşatırken, Eskişehir’in en turistik noktalarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri boş kaldı. Özellikle, Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde yaşanan durgunluk dikkat çekti. Yakın zamanda yapılan yılbaşı etkinliğinin ardından yoğunluktan eser kalmazken, bölge esnafının işleri yavaşladı. Soğuktan üşüyen vatandaşların ise kapalı mekanlarda oturmayı tercih ettiği görüldü.