Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Arslanlı Mahallesi’nde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

Belediye ekipleri, projenin planlanandan önce tamamlandığını ve çalışmalarda parke taşı döşeme, eski toprak yolu genişletme ve zemin iyileştirme gibi süreçlerin uygulandığını belirtti. Söz konusu çalışmayla kullanışsız yollar modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yeni yollarla mahalle içi ulaşımın daha kolay hale getirildiğini vurguladı.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Arslanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, halkımıza verdiğimiz hizmet sözümüzün bir göstergesidir. İlçemizin her köşesinde benzer projeleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.