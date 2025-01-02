Gazeteci-Yazar Metin Özmen Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çeşitli liselerde “Başarıda Arkadaş Seçimi” konulu konferanslar verdi.HATAY (İGFA) - Dörtyol Kaymakamlığı, Dörtyol Belediyesi ve Dörtyol Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Dörtyol kitap fuarı kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi, Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesindeki konferanslarda konuşan Özmen, Başarıda Arkadaş Seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Özmen, özellikle lise yıllarında yapılan yanlış arkadaş seçimlerinin hayattaki bütün başarıları olumsuz etkilediğini, bu yüzden öğrencilerin lise yıllarında arkadaş seçerken mutlaka iyi ahlaklı ve başarıya odaklanmış arkadaşlar edinmeleri gerektiğini belirtti.

Birçok kötü alışkanlığın da yanlış arkadaş seçiminden kaynaklandığını belirten Özmen, öğrencilere mutlaka arkadaşlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Başlangıçta çok başarılı olan ama yanlış arkadaş seçtikten sonra başarıları hızla düşen birçok öğrenci olduğunu belirten Özmen, yapılan araştırmalarda başarılı öğrencilerin başarılı bir arkadaş grubu olduğunu, başarısız öğrencilerin de çoğunlukla başarısız bir arkadaş grubuyla vakit geçirdiklerini ifade ederek, öğrencilerin arkadaşlarını gözden geçirmeleri ve başarılarını olumsuz etkileyen öğrencilere karşı mesafeli olmaları gerektiğini kaydetti.

Konferansların çok verimli geçtiğini belirten Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ömer Köse, Halil İbrahim Evren Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Lök ve Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü Ferhat Yahşi, yazar Özmen’e teşekkürlerini dile getirdiler.

Yazar Özmen, konferansların sonunda öğrenciler için “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitaplarını imzaladı.

Dörtyol’daki öğrencilerle buluşmanın kendisi için memnuniyet verici olduğunu belirten Özmen, programları organize eden ve kendisini bu güzel öğrencilerle buluşturan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ve programlara canla başla koşturan Özel Büro Sorumlusu İbrahim Halil Kocaman’a müteşekkir olduğunu söyledi.