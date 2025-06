Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Koral Çalgan Salonu’nda yapılan törende, mezun olan öğrencilerin sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, "Öğrencilerimiz emek ve özverili bir süreç sonucunda mezun olmaya hak kazandılar ve onları yeni bir başlangıca uğurluyoruz. Bu süreçte emeği geçen hocalarımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz sadece birer sanatçı adayı değil, aynı zamanda ülkemizin kültürel zenginliklerinin birer taşıyıcısı olacaklar. Bu anlamda onlara önemli görevler düşüyor. Öğrencilerimizin sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum, yoları açık olsun, hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyorum" dedi.

"Mezuniyet sanatla örülü yolculuğunuza önemli bir geçiş noktasıdır"

Bu yılın yalnızca eğitim açısından değil, başarılar açısından da oldukça parlak bir yıl olduğuna değinen Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz, "Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı ailesi olarak sanatla yoğrulmuş bir yolculuğun sonunda aynı zamanda yeni bir başlangıcın eşiğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Enstrüman eğitimi öyle bir yolculuktur ki sabır ister, emek ister. Zaman zaman zorlayıcıdır ama yolculuğun sonunda sahneye adımınızı attığınızda ya da eseri çaldığınızda her şeyin buna değdiğini anlarsınız. Bugün uğurladığımız sevgili öğrencilerimiz sizler bu özel yolculuğun en kıymetli yolcularısınız. Mezuniyet sizin için bir son değil sanatla örülü yolculuğunuza önemli bir geçiş noktasıdır. Yanlınca mezun olmuyorsunuz, kendisini ifade edebilen sanatçılar olarak bir üst aşamaya adım atıyorsunuz. Her biriniz bu zorlu ve azimli yolculukla yalızca bizleri değil, Anadolu Üniversitesini de gururlandırdınız. Bu yıl bizim için yalnızca eğitim açısından değil başarılar açısından da oldukça parlak bir yıl oldu. Konservatuar 12. Sınıf öğrencilerimizden Mine Kapanoğlu Avrupa’da seçkin bir sanat okuluna kabul edildi. Orta ve lise devresi 11 öğrencimizin uluslararası yarışmalarda kazandığı 22 ödül, konservatuarımızın sanat eğitiminde ulaştığı kaliteyi ve evrensel düzeydeki başarısını açıkça ortaya koydu. Bu başarılar sadece sahnede değil, eğitimle, öğretimde ve uluslararası görünürlüğümüzde ve konservatuarımızın zirveye emin adımlarla yürüdüğünün göstergesi oldu. Sevgili öğrenciler, bugün burada alkışlarla uğurlandığınız bu tören, büyük sahnelere açılan bir kapıdır. Yol zorlu olabilir, bazen engeller de olabilir ancak azminiz ve inancınızla her zorluğun üzerinden geleceksiniz" şeklinde konuştu.

"Sanat yolculuğu dik duruşla ve öğrenmeye olan sonsuz inançla yürütülür"

Devlet Konservatuarı Kurum Müdürü Öğr. Gör. Yusuf Arıcı ise, şunları söyledi:

"Bugün yılların emeğini, alın terini ve başarı öyküsünün son durağındayız. Mezuniyet sadece bir bitiş değil aynı zamanda yeni bir başlangıcın habercisidir. Sevgili öğrencilerimiz sizler yalnızca birer öğrenci değil, sanat yolculuğuna ilk adımlarını atmış gerçek birer sanatçı adayısınız. Okulda geçirdiğiniz yıllar boyunca yalnızca notalarla, gamlarla ya da teknik bilgilerle değil; disiplinle, sabırla, ekip ruhuyla ve en önemlisi de sanatın insan ruhunu besleyen gücüyle büyüdünüz. Lise yılları hayatınızın en önemli dönemlerinden biridir, bu dönemde hem akademik hem de sosyal anlamda birçok deneyim yaşadınız, arkadaşlık bağlarınızı güçlenirdiniz ve birlikte büyüdünüz. Her biriniz gerek ulusal gerek uluslararası platformlarda gösterdiğiniz başarılarla okulumuza ve ülkemize büyük gurur yaşatınız. Sanat yolculuğu yalnızca yetenekle değil kararlılıkla, dik duruşla ve öğrenmeye olan sonsuz inançla yürütülür. Bundan sonraki hayatınızda da bu değerlerle ilerleyeceğinize insancım tam. Unutmayın siz sadece müzik inşa etmiyorsunuz aynı zamanda duyguları, düşünceleri, umutları ve insanlığın ortak mirasını taşıyorsunuz. Bugün mezun olurken her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Azminiz, emeğimiz ve sanata olan sevginiz için yolunuz açık olsun."

"Bu okulun bana kattığı her şey için teşekkür ediyorum"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi birincisi Ayşe Bahar Turunç, "Okul birincisi olmanın gururunu çok derinlerde yaşıyorum, konservatuar benim yuvam. Burada çok güzel hatıralarım oldu, gençleştik, büyüdük, olgunlaştık, birlik olmayı, destek olmayı ve arkadaş olmayı öğrendik. Ben bu okulun bana kattığı her şey için teşekkür ediyorum. İhtiyacım olan her an yanımda olan eşsiz öğretmenlerim, aldığım nefesten ruh halimi anlayıp desteğini ve sevgisini her an hissettiren annem, her an yanımda olan canım ailem, kemancılığımı ilmek ilmek işleyen sayın Prof. Saliha Özlem Sümer, bana her an inandığınız ve her düştüğümde elimden tuttuğunuz için teşekkür ederim. Okul Müdürümüz Yusuf Arıcı başta olmak üzere emek veren bütün öğretmenlerime minnettarım" ifadelerini kullandı.

Müzik ve Bale Ortaokulu birincisi Başak Karakurt ise duygularını, "Dört yıl önce büyük bir heyecanla Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında rüya gibi bir müzik yolculuğuna başladım. Benden desteğini esirgemeyen aileme, canım öğretmenim Prof. Sabriye Özkan iyi ki benim öğretmenimsiniz. Üzerimde büyük emekleri olan başta okul müdürümüz Yusuf Arıcı olmak üzere bütün öğretmenlere teşekkürü bir borç bilirim ve canım arkadaşlarımla 4 yıl boyunca güzel hatıralar biriktirdik, önümüzdeki yıllarda da güzel hatıralar biriktirmeye devam edeceğiz sizleri çok seviyorum" dedi.

Öğrenciler ödüllerini rektör yardımcılarından aldı

Mezuniyet töreninde Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Birincisi Başak Karakurt ve Lise Birincisi Ayşe Bahar Turunç’a ve Almanya Hochschule Für Musik Freiburg Okuluna kabul alan 12’nci sınıf öğrencisi Mine Kapanoğlu’na hediyeleri takdim edildi. Yine 2024-2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir tarafından takdim edildi.

Keplerini sahnede fırlattılar

Belge ve hediye takdiminin ardından, 12’nci sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterisi, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Kemalbay Eren’in yönetimindeki Çok Sesli Çocuk Korosu, 12’nci sınıf öğrencisi Ekin Özlü’nün Rodrigo’nun Zapateado isimli gitar konseri gerçekleştirildi. Konser ve dans gösterinin ardından Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde üstün başarı gösteren ve sınıflarında 1’inci olan öğrencilere ödülleri öğretmenleri tarafından takdim edildi. Mezuniyet programının devamında ise, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Hüseyin Bülent Akdeniz ve Kurum Müdürü Öğr. Gör. Yusuf Arıcı tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin keplerini havaya atması ile son buldu.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Prof. Dr. Erkan Erdemir, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Hüseyin Bülent Akdeniz, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Erdal Uludağ ve Doç. Elif Özbek, Devlet Konservatuarı Kurum Müdürü Öğr. Gör. Yusuf Arıcı başta olmak üzere akademisyenler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katılım gösterdi