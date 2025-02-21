Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, devlet desteğiyle evlenmek için başvurusu kabul edilen çiftlere yönelik eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen ’2025 Aile Yılı’ etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Eskişehir’de, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" için ön başvuruları onaylanan çiftlere yönelik Sivrihisar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce evlilik öncesi eğitim, danışmanlık hizmeti ile proje ve süreç hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Aile Yılı kapsamında evlenecek olanlara yönelik başlatılan proje sürecinin ilerleyişi hakkında çeşitli sunumlar yapılan etkinlikte, ayrıca çiftlerin soruları da yanıtlandı.