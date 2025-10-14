TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ilk haftasında Denizli Atatürk Stadında oynanan Denizlispor Yeşil Çivril Belediyespor maçında ilkler yaşandı. Denizlispor ilk defa BAL’da mücadele ederken, Denizlili Fatma Ünlü Türkiye’de Kadın Bölgesel Amatör Lig Denetçisi olarak görev alan ilk isim oldu.

Yeşil sahada topuklu ayakkabısı ile görevini en iyi şekilde yapmaya gayret gösteren Ünlü maçın sağlıklı ve gerekli şartlarda başlaması ve sonlandırılması için görevini yapmanın gurur ve mutluluğu ile ilk görevindeki heyecanını bir arada yaşadı. Hayatının spor içerisinde geçtiğini ve sporun her dalını çok sevdiğini söyleyen Türkiye’nin ilk BAL Kadın Denetçisi Ünlü, "İlk olmak farklı olmak çok güzel. İlk görevimi biraz heyecanlı olsam da başarı ile yaptığımı düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam etmek sporun içinde kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.