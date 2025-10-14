Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadın çiftçilerin tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Akıncı, tarımsal üretimin her aşamasında alın teriyle yer alan kadınların hem üretimin hem de toplumsal kalkınmanın temel direklerinden biri olduğunu söyledi. "Kadın çiftçiler, toprağın bereketini emeğiyle yoğuran, üretimin her aşamasında özveriyle çalışan gerçek kahramanlardır" diyen Akıncı, kadınların bilgi, sabır ve sezgileriyle tarıma artı değer kattığını dile getirdi.

Kadın çiftçilerin tarımda üstlendiği kritik rol ve gösterdikleri özveriye değinen Akıncı, "Ülkemizin dört bir yanında sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inen, ürününü yetiştirirken ailesine ve toplumuna güç veren kadın çiftçilerimiz, üretimin gerçek mimarlarıdır. Onların emeği, sofralarımıza gelen her lokmada, ülke ekonomimize kazandırılan her değerde hissedilmektedir. Kadın emeğini tarımsal üretim zincirinin merkezine koymadan sürdürülebilir bir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

GTB olarak kadın üreticilerin emeğini görünür kılacak her projeyi desteklemeye hazır olduklarını belirten Akıncı, tarımda kadın girişimciliğinin artırılması ve genç kadınların üretime kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kadın çiftçilerin tarımdaki rolünü daha da güçlendirmek gerektiğine işaret eden Akıncı, "Kadınlarımızın üretimde daha fazla yer almasını sağlayacak politikalar, ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir. Çünkü kadın elinin değdiği her işte bereket, istikrar ve umut vardır. Aynı zamanda kadınlarımızın üretimdeki rolü sadece bugünü değil, yarının tarımsal kalkınmasını da şekillendiriyor" dedi.

Tüm kadın çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Akıncı, "Tarlada, bağda, bahçede, serada alın teri döken, üretimin yükünü omuzlayan tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyor, emeklerinin daim, bereketlerinin bol olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.