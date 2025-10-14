Mersin limanından ’17. İyilik Gemisi ’Akdeniz’i uğurlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya," Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için, yoğun bir diplomasi yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir. Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz, mazlumun yanında, zalimin karşısındayız" dedi.

AFAD koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini Gazze’ye ulaştıracak olan 17. İyilik Gemisi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katıldığı törenle Mersin Limanı’ndan uğurlandı. Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali kıratlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende dualar eşliğinde uğurlanan Akdeniz isimli gemide 50 tırlık yaklaşık 900 ton gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı belirtildi. Yardım malzemelerinin Gazze’ye ulaştıktan sonra AFAD ve Kızılay koordinasyonunda dağıtılacağı bildirildi.

"Dünya çoğu zaman sadece izledi "

Törende konuşan Bakan Yerlikaya, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Türkiye’nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Mersin Limanı’ndan, merhametin, vicdanın ve insanlığın yükünü taşıyan, ’Akdeniz’ adlı gemiyi uğurladıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "900 ton hızlı tüketilebilir gıda malzemesini, Gazze’ye ulaştırılması için Mısır’ın El Ariş Limanı’na götürecek. Filistin halkının çilesi sadece son 2 yıldan ibaret değil.15 Mayıs 1948 Nekbe sabahından bu yana, Filistin’de şehirler yağmalandı, haritalar değişti. Kalpler parçalandı, hayatlar bir gecede yıkıldı. İsrail, zulmüyle Filistin topraklarını açık bir cezaevine çevirdi. Dünya ise çoğu zaman sadece izledi. Ve cezasız kalan her zulüm, yeni bir zulmün kapısını araladı.7 Ekim 2023’ten bu yana ise ne yazık ki, dünya yeni bir utanç çağına sürüklendi. İsrail, tüm cihanın gözleri önünde soykırım yaparak, insanlık suçu işledi. Bebek, çocuk demeden, kadın, yaşlı demeden, sivillerin üzerine yağan bombalar, savaşta bile dokunulmaması gereken ancak yerle bir edilen hastaneler, camiler. Ama tüm bunlara rağmen Filistin direndi. Gazze, ‘sumud’un yani kök salmış sabrın, direncin, kararlılığın adı oldu. Gazze yıkılmadı, teslim olmadı, umut etmeyi hiç bırakmadı" diye konuştu.

"Gazze yalnız değildi"

Bu süreçte vicdan sahibi insanların durdurulamadığına dikkat çeken Yerlikaya," Madrid’den Dublin’e, Ankara’dan İstanbul’dan Kuala Lumpur’a, Paris’ten Karakas’a kadar. Dünyanın dört bir yanında milyonlar meydanlara aktı ‘Bu zulüm dursun!’ diye haykırdı. ’Gazze yalnız değildir, Nehirden denize özgür Filistin’ dedi. Bu güçlü irade, bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Evet, Gazze yalnız değildi.Dünya halklarının vicdanı Gazze için ayaktaydı. Ablukayı denizde delen iyilik filoları, karanlığı yaran beyaz yelkenler, bugün bu ateşkesi mümkün kılan direncin adı oldu" ifadelerini kullandı.

"İşgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık"

Dün, Mısır’da tarihi bir gün yaşandığını da anlatan Yerlikaya, "Dünya liderleri barış için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız,‘Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne katılarak, liderlerle birlikte ’Niyet Beyanı’nı imzaladı. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için, yoğun bir diplomasi yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir. Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz, mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda, Hakk’ın ve hakikatin sesi insanlığın vicdanı, mazlumların nefesi oldu. Birleşmiş Milletler Kürsüsünden, ’Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte, sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına, tercüman olmak için bulunuyoruz’ dedi. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze’ye karşı, insanlık görevinizi yerine getirin’ dedi" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Filistin için 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı"

Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Bakan Yerlikaya: Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz tek yürek, tek bilek olmuştur.7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim’de Mısır’ın El Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 14 uçak ve 16 gemiyle, gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 27 Temmuz 2025 itibarıyla, İsrail’in kısmi izinleri sonrasında 333 tır dolusu yaklaşık 4 bin 500 ton gıda malzemesi Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye ulaştırıldı. Hâlen Mısır El Ariş depolarında 427 tırlık , yaklaşık 4 bin 500 tonluk insani yardım malzememiz, geçiş için beklemektedir. Bakanlığımız tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Filistin için düzenlenen tüm yardım kampanyalarında, toplam 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. Bunun 1 milyar 998 milyonu Filistin ve Gazze’ye yardım için kullanıldı, kullanılmaya devam ediyor. Ve bugün, ’İyilik Gemisi Gazze Yolunda’ diyoruz.900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, Gazze için yola çıkıyor. Filistin, zeytin ağaçlarının gölgesinde büyüyen çocukların, ezanların, ilahilerin ve şiirlerin yankılandığı o günlere, inşallah kavuşacaktır. Evet, biz inanıyoruz, O Filistin yeniden dirilecek. Adaletin, kardeşliğin, barışın yurdu olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

İyilik gemisi konuşmalardan sonra İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından edilen duanın ardından yola çıktı. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler gemiyi el sallayarak uğurladı.