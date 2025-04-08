elektronik sektörünün, 2024 yılında yüzde 20 pay ile 880 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Elektrik, elektronik ve enerji sektörlerinde Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’nin en önemli ticaret etkinliklerinden biri olan Middle East Energy Fuarı, 7-9 Nisan 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri/ Dubai’de düzenleniyor.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "185 ülkeye yaklaşık 3.000’in üzerinde ürün grubunda yılda 4,5 milyar dolar ihracat yapan Denizli’de kablo ve emaye bobin teli grubunun içinde yer aldığı elektrik-elektronik sektörü 2024 yılında yüzde 20 pay ve 880 milyon dolar ile genel ihracatımız içinde ikinci sırada yer aldı. 2025 yılında şu ana kadar yapılan ihracat ise yüzde 23 artışla 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tabii burada kablo ve emaye bobin teli ihracatımızı bakır tel ihracatımız ile birlikte ele almalıyız. Çünkü hem bu ürün gruplarının yer aldığı elektrik-elektronik sektörü hem de bakır telin dâhil olduğu demir-demir dışı metaller sektörünü aslında iç içe olan sektörler olarak tanımlayabiliriz. İlimizin bakır tel ihracatı geçtiğimiz sene Denizli ihracatından yüzde 14 pay aldı. 2024 yılında kablo, emaye bobin teli ve bakır tel gruplarının toplam ihracat değeri 1,4 milyar doları aştı" diye konuştu.