Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, yaşadığı yerde kuaför olmayan vatandaşlara kuaförlük hizmeti veriyor. Köy köy dolayarak saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sunan, hasta ve yatalak vatandaşların evlerine kadar giden mobil kuaförden, 6 yılda 47 bin 801 vatandaş yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgelere yönelik sunduğu ücretsiz kuaförlük hizmeti ile büyük ilgi görüyor. Kuaför salonlarını aratmayan modern, hijyenik ve konforlu imkânlarla donatılan mobil tır, kırsal mahallelerde vatandaşa en iyi şartlarda hizmet sunuyor. Antalya’nın 19 ilçesinde yediden yetmişe herkese hizmet veren mobil kuaför, 2019 yılından bugüne kadar sunduğu hizmet sayısı ile de büyük bir başarıya imza attı. Son bir yılda 19 ilçede 365 mahallede 7 bin 958 kuaförlük hizmeti veren mobil kuaför, 2019-2024 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte ise toplam 47 bin 801 kuaförlük hizmeti verdi.

Hizmet aralıksız sürüyor

Mobil kuaförün çalışmaları hakkında bilgi veren birim sorumlusu ve kuaför Serdar Sarı, "Mobil kuaför hizmetimiz 19 ilçemizin kırsal mahallelerinde ve merkezde ise yatalak hastalarımızın ayağına kadar giderek hizmet vermeye devam ediyor. Berber ve kuaför olmayan bölgelere öncelik vererek en iyi şartlarda kuaförlük hizmeti sunuyoruz. Taşımalı eğitimin olduğu okullarımıza da giderek çocuklarımızı, gençlerimizi mobil tırımızla buluşturuyoruz. Erkekler için saç, sakal kesimi, kadınlarda ise saç kesimi ve kaş alma hizmetini ücretsiz olarak veriyoruz. Her yıl aralıksız sürdürdüğümüz hizmet ile birçok vatandaşımıza yardımcı olduk. 2024 yılında 365 mahallemizde 7 bin 958 kişiye hizmet verdik vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mobil kuaför Manavgat Gebece’de

Son olarak Manavgat’ta çalışmalarını sürdüren mobil kuaför, Gebece Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Gebece Mahalle Muhtarı Ayhan Topaca, mobil tırın mahallelerinde verdiği hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdi.