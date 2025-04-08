Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 208 şahıs sorgulanırken, 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. 21.00 – 23.30 saatleri arasında yapılan denetimlerde, 48 personel görev aldı. Uygulama kapsamında toplam 208 şahsın sorgulaması yapılırken, 140 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli ihlaller nedeniyle 22 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA