Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, özel hastane konforunda sunduğu fizik tedavi hizmetleriyle Antalyalılardan ilgi görüyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, fizik tedavi hizmetleriyle dikkat çekiyor. Sağlık Merkezi, 20 elektroterapi kabini ve nöroloji rehabilitasyon egzersiz salonu ile bölgedeki diğer hastanelerden daha geniş ve donanımlı bir şekilde hizmet veriyor. Nörolojik ve ortopedik vakalarla ilgilenen 2 Fizyoterapist ve yardımcı fizik tedavi teknikerleriyle hastalara profesyonel bir sağlık hizmeti sunuluyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin fizik tedavi bölümü, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, ağrılar, postoperatif iyileşme süreçleri ve rehabilitasyon ihtiyacı duyan bireylere yönelik kişiye özel tedavi seçenekleri uygulanıyor. Yenilikçi tedavi yöntemlerle her yaştan bireye hitap eden merkez, hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.

Merkezde, tedavi sürecinde hastaların konforu ön planda tutuluyor. Modern fizik tedavi odaları, ergonomik tasarımlar ve hijyenik ortam, tedavi sürecini daha rahat ve güvenli bir hale getiriyor. Ayrıca, hastaların psikolojik açıdan da desteklendiği ortamda, tedaviye olumlu bir etki sağlanıyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin fizik tedavi hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, merkezin internet sitesi üzerinden randevu alabiliyor. Her bireye özel tedavi planları oluşturuluyor ve tedavi süreci boyunca düzenli takipler ve değerlendirmeler yapılıyor.