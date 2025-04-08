Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 5. Sağlık Bakanları Toplantısı’nda, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak ortak hareket etmeli, sağlıkta eşitliği sağlamak adına somut adımlar atmalıyız. Bu bağlamda sağlık alanında ortak üretim kapasitemizi artırmak, tıbbi malzeme ve ilaç üretiminde iş birliğini güçlendirmek için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Astana programının ikinci gününde Kazakistanlı mevkidaşı Akmaral Alnazarova ile bir araya geldi. Bakan Memişoğlu daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısına katıldı. Oturumun açılışında katılımcılara hitap eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapan Kazakistan hükümetine, Sayın Bakan Akmaral Alnazarova’ya ve kıymetli yetkililere şükranlarımı sunuyorum. Türk Dünyası ortak tarih, kültür ve güçlü bağlarla birbirine kenetlenmiş büyük bir ailedir. Ülke olarak çeşitli platformlarda en yüksek düzeyde dillendirdiğimiz üzere Türk Devletleri Teşkilatı yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde etkin bir iş birliği platformudur. Teşkilatımız, siyasi ve ekonomik ilişkiler kadar sağlık ve insani alanlarda da ortak çözümler üretme kapasitesine sahiptir" ifadelerini kullandı. Memişoğlu, "Bugün burada, ‘birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyinde insan kaynakları kapasitesini geliştirme’ ve ‘küresel sağlık diplomasisini güçlendirme’ vizyonuyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizin malumu olduğu üzere sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğine ve nitelikli sağlık personeline dayanır. Sağlık çalışanlarının eğitimi ve ülkelerimiz arasında tecrübe paylaşımı bölgesel sağlık dayanıklılığımızı güçlendirir" dedi.

"Türkiye, insani ve teknik kapasitesiyle her zaman dost ve kardeş ülkelerin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir"

Memişoğlu, "Türkiye olarak, yıllardır sürdürdüğümüz sağlık reformlarıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli başarılar elde ettik. Aile hekimliği sistemimizin güçlendirilmesi, toplum temelli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, dijital sağlık çözümlerinin entegrasyonu ve yenilediğimiz modern hastane altyapımız sayesinde vatandaşlarımıza daha erişilebilir ve etkin bir sağlık hizmeti sunmaktayız. Bu birikimimizi Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki kardeş ülkelerimizle paylaşma gayreti içerisindeyiz. Küresel sağlık diplomasisi, yalnızca ülkeler arası iş birliğini değil, aynı zamanda kriz anlarında ortak hareket edebilme kapasitesini de gerektirir. Covid-19 pandemisi ve son dönemde yaşadığımız doğal afetler, sağlık alanında dayanışmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, insani ve teknik kapasitesiyle her zaman dost ve kardeş ülkelerin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında sağlık alanında ortak projeler geliştirmeye yönelik girişimlerin artırılmasını Türkiye olarak çok önemsediklerini ve desteklediklerini belirten Memişoğlu, "Nitekim Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde sağlık alanında kurulan 15 alt çalışma grubunun 5 tanesinde lider ülke olarak ilgili teknik birimlerimizin aktif katılımlarıyla mevcut iş birliği çabalarına katkı sağlamış bulunmaktayız. Sağlık personeli değişim programları, ortak eğitim inisiyatifleri ve kriz durumlarında koordineli müdahale mekanizmaları gibi konular iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Sağlık alanında yeni tematik alanları içeren ve üye ülkelerimize muhtelif sorumluluklar yükleyen sağlık eylem planımızın tüm üye ülkelerin yoğun gayretleri ve adanmasıyla etkisinin artacağına ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatı olarak ortak hareket etmeli, sağlıkta eşitliği sağlamak adına somut adımlar atmalıyız"

Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri için yapmış olduğu ‘birliğimiz gücümüzdür’ vurgusu ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ülkelerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmesi için bir çağrı niteliği taşımaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak ortak hareket etmeli, sağlıkta eşitliği sağlamak adına somut adımlar atmalıyız. Bu bağlamda sağlık alanında ortak üretim kapasitemizi artırmak, tıbbi malzeme ve ilaç üretiminde iş birliğini güçlendirmek için birlikte çalışmalıyız" şeklinde konuştu. Türkiye olarak yakın dönemde ‘Üreten Sağlık Sistemi’ vizyonu ile yeni bir süreç başlattıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Fikirden üretime, üretimden dağıtım ve paylaşıma giden bir temel üzerinde şekillenen bu sürecin önemli bir parçasının da Türk Dünyasının olması bizim en temel hedeflerimiz arasındadır. Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için daha güçlü dayanışma içerisinde olmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Ortak çalışmalarımızın iki temel ilkesi ‘bölgesel sahiplenme’ ve ‘bölgesel iş birliği’ olmalıdır. İnşallah hep beraber gönül ve ülkü birliği içerisinde çalışarak teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız" dedi. Memişoğlu, "Bu vesile ile Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin başta sağlık olmak üzere her alanda maruz kaldıkları izolasyona karşı Türk Dünyası ailesi olarak göstereceğimiz dayanışmanın önemli olduğunu burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasını paylaşıyor, bir aile olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı’nın ve siz kardeşlerimizin desteğini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

TDT Sağlık Bakanları Oturumunda, "2025-2026 Eylem Planı" onaylandı, katılımcı ülkeler arasında "Ortak Bakanlar Deklarasyonu" ve mutabakat zaptları imzalandı. Deklarasyonu Türkiye adına Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu imzaladı. Dört konuda imzalanan mutabakat zaptları arasında Acil Sağlık Hizmetleri Konulu Mutabakat Zaptı, Biyogüvenlik Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Tıp Eğitimi ve Bilimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumları Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı yer aldı.

Oturumun sonunda aile fotoğrafı çekildi.

Memişioğlu’nun yoğun programı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, düzenlenecek basın toplantısından sonra programına Kazakistan İlaç ve Tıbbi Ekipman Sergisi ziyareti ile devam edecek. Memişoğlu, daha sonra "Türk Devletleri Teşkilatı Ülkelerinde Sağlık Alanına Yatırım Çekme ve Teşvik" konulu panele katılacak. Panel sonrasında görüşmelerini sürdürecek olan Memişoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Oljas Bektenov ile bir toplantı gerçekleştirecek. Memişoğlu, toplantının ardından Cumhuriyet Hastanesini ziyaret edecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Astana Valisi ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılımının ardından Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’yu ziyaret ederek Kazakistan’daki programını tamamlayacak.

Astana programının ilk günü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, programın ilk gününde önce Ulusal Acil Tıp Koordinasyon Merkezini ziyaret etmiş, daha sonra Astana Botanik Bahçesi’nde düzenlenen "Walk the Talk" adlı sağlıklı yaşam etkinliğine katılmıştı. Etkinlikten sonra Kazakistan Ulusal Tıp Okulu’na geçen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde düzenlenen "Orta Asya’yı Tüberkülozdan Arındırma Girişiminin Başlatılması" konulu alt bölge toplantısına katılmıştı.

Memişoğlu daha sonra Kazakistan Ulusal Bilimsel Onkoloji Merkezini ve Ulusal Bilimsel Kardiyocerrahi Merkezini ziyaret etmişti. Akşam saatlerinde katılımcı ülkelerin Sağlık Bakanları ile ikili görüşmelerde bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, temaslarının ardından Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova’nın ev sahipliğindeki yemeğe katılmıştı.