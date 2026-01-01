Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni yıl dolayısıyla ilçede görev başında olan kamu personeline yönelik ziyaretlerde bulundu.

Yeni yıl ziyaretleri kapsamında ilk olarak Toros Devlet Hastanesini ziyaret eden Şener, hastanede tedavi gören vatandaşlar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Servisleri tek tek gezen Şener, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Sağlık personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şener, görevlerinde başarılar diledi.

Hastane ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Şener, yeni yıl gecesinde görev başında bulunan jandarma personelinin yeni yılını tebrik etti. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için gösterilen fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Şener, güvenlik güçlerinin önemine dikkat çekti.

Program kapsamında ilçede bulunan polis merkezleri ve polis noktalarını da ziyaret eden Şener, emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Görevli personelin ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Şener, emniyet güçlerinin toplumun huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını vurguladı.

Ziyaret programının son durağı ise Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü oldu. Gece gündüz demeden görev yapan temizlik personeliyle sohbet eden Şener, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaretlerde birlik, beraberlik ve kamu hizmetlerinin önemine vurgu yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni yılın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.