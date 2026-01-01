Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı gece-gündüz sahada görev yaparak yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele için harekete geçti. Gece-gündüz demeden vatandaşlar için çalışan ekipler; Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Anamur ve diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ulaşımın aksamaması için sahada yoğun bir çalışma yürüten ekipler, özellikle kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin var gücüyle çalıştığını belirterek, 'Toroslar beyaza büründü. Mersin'in yüksek kesimlerine yağan kar, toprağa bereket, yazın suyuna umut oluyor' ifadelerine yer verdi.

'Ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir'

Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, devam eden kar temizleme çalışmaları hakkında bilgi verirken, 'Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerimizle birlikte, meteoroloji uyarılarından sonra kar yağışının yoğun olabileceği bölgelerde programımızı yapıp, hızlıca inisiyatif aldık. Tarsus'a bağlı Boztepe Böğrüeğri hattında, Çamlıyayla'da tüm ana arterlerde ve yetişebildiğimiz ara sokaklarda, Gülek İnköy, Olukoya, Ardıçlı, Çamalan hattında ve Kuşçular hattında geniş kapsamlı bir çalışma yapmaktayız. 4 greyder, 4 JCB, 2 kar küreme kamyonu ve 35 personel ile birlikte sahada çalışmalarımız devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır ve yaşanmaması için de ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir' dedi.