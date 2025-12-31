Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 katlı evin son katı alev alev yandı. Alevlerin pencereden çıktığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Doktor Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi. G.S.'ye ait evin 3. katındaki çocuk odası kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın biranda evi sardı. Pencerede alevleri görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor.