Kahramankazan Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı düzenledi.

Kahramankazan Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı Belediye Nikah Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla açılış ve yoklama işlemleriyle başladı.

Çırpanoğlu, gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmasında, geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramankazan halkına ve tüm Müslüman âlemine bayram tebriğinde bulundu. Çırpanoğlu aynı zamanda Kahramankazan Belediyespor’un Süper Amatör Lig’de tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanarak ilçeye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Çırpanoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da bu yıl coşkuyla kutlanacağını, bununla ilgili çocuk şenliği planladıklarını ifade etti.

Toplantı, önceki oturumun tutanağının kabulüyle devam etti. Gündem dışı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek, ilgili komisyona havale edildi. Ardından gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.

Encümenlik üyeliği seçimi hakkındaki başkanlık yazısına istinaden yapılan oylama sonucu Atilla Atalay ve Zekeriya Erdoğan, 2025 yılı encümen üyeliğine seçildi. Başkan Çırpanoğlu, yeni encümen üyelerini tebrik ederek, "2025 yılı içerisindeki encümenlerimiz hayırlı olsun" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, 2024 yılı faaliyet raporuyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumun ardından, 2024 faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. Toplantı sonunda, bir sonraki meclis toplantısının 5 Mayıs Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.