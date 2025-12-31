Mersin genelinde yılbaşı gecesi ve devam eden günlerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı güvenlik, asayiş, sağlık ve acil durum tedbirleri hayata geçirildi. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sağlık, afet ve ilgili tüm kurumların koordinasyonuyla hazırlanan plan kapsamında, kent genelinde kara, deniz ve havadan denetimler artırılırken; eğlence alanları, meydanlar, ulaşım noktaları ve kritik tesislerde yoğun önlemler alındı.

Mersin Valisi Atilla Toros, yılbaşı gecesi alınan tedbirler kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Görev yapan personelle bir araya gelen Vali Toros, telsiz aracılığıyla sahada görev yapan tüm ekiplere seslenerek yeni yıllarını kutladı. Fedakarca görev yapan çalışanlara teşekkür eden Toros, ziyaretin ardından 112 Acil Çağrı Merkezinin de yer aldığı Afet Koordinasyon Merkezinde Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ile diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla toplantı yaptı. Toplantıda yılbaşı süresince uygulanacak güvenlik ve koordinasyon tedbirleri ele alındı.

'Gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz'

Toplantının ardından basına açıklama yapan Vali Toros, İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda tüm kurumların koordineli şekilde görev başında olduğunu belirterek, 'İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve valiliğimizin koordinasyonunda; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç idaresi, AFAD ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz' dedi.

'Tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre, görev başındadır'

Vali Toros, alınan önlemlerin belirlenen tarihler arasında kesintisiz süreceğini vurgulayarak, 'Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bu tedbirler, 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında, 4 gün boyunca kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Bu süreçte, güvenlikten sağlığa, acil müdahaleden afet yönetimine kadar, tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre, görev başındadır. Alışveriş merkezleri, havalimanı, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ile yeni yıl kutlamalarının yapılacağı meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere, Mersin'imizin tamamında sahadayız' ifadelerine yer verdi.

'2 bin 332 ekip, 22 hava aracı, 17 deniz unsuru ve 12 bin 216 güvenlik personeli görevdedir'

Güvenlik güçlerinin sahadaki görev dağılımına da değinen Toros, 'Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığımız yeni yıl tedbirlerini kapsayan bu 4 günlük süreçte, 2 bin 332 ekip, 22 hava aracı, 17 deniz unsuru ve 12 bin 216 güvenlik personeli ile Mersin'imizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görevdedir' şeklinde konuştu.

'3 bin 716 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır'

Vali Toros, sağlık ve afet birimlerinin de teyakkuz halinde olduğunu belirterek, 'İl Sağlık Müdürlüğümüz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri komuta merkezi ve 78 istasyonda görevli, 3 bin 716 personel ile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, 24 araç ve 72 personel ile her türlü acil duruma karşı hazır durumdadır. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, 10 farklı noktada, mobil göç araçları ve toplam 30 personel ile düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini, aralıksız sürdürmektedir. AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı ile MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halindedir' ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve denetim ekiplerine ilişkin bilgiler de paylaşan Toros, 'Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezimizde, emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumlarımızdan 338 personel, çağrı karşılama ve yönlendirme süreçlerini, titizlikle yürütmektedir. Bunun yanında, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler, gıda ve hijyen denetimlerini, Ticaret Müdürlüğümüze bağlı ekipler ise fiyat denetimlerini, aralıksız sürdürülmektedir' dedi.

'Telefon, elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı, ilgili kurumlar, ivedilikle müdahale edecek şekilde hazırdır'

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için altyapı ekiplerinin de hazır olduğunu ifade eden Vali Toros, 'Yine vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına, telefon, elektrik, su, doğal gaz kesinti ve arızalarına karşı, ilgili kurumlar, ivedilikle müdahale edecek şekilde hazırdır' diye konuştu.

'Kurallara uymayanlara karşı, yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır'

Toros, kamu düzenini bozacak davranışlara müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, 'Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, Mersin'de kamu düzenini bozacak, vatandaşlarımızın huzurunu gölgeleyecek, güvenliği riske atacak, hiçbir davranışa geçit verilmeyecektir. Gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, kurallara uymayanlara karşı, yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır' şeklinde konuştu.

Vali Toros, 'Tüm hemşehrilerime Mersin gibi güçlü, Mersin gibi aydınlık, Mersin gibi umut dolu bir yıl diliyorum. 2026 yılının, ülkemize, milletimize ve Mersin'imize sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum' dedi.