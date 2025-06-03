DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin Antik Çağ filozofu Epiktetos’un öğretilerinden ilham alarak hazırladıkları proje, ahlak, özgürlük ve erdem kavramlarıyla felsefeye yolculuk yaptırdı.

Merkezefendi Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Buğlem Kocadaş, Yusuf Salih Yanar, Sümeyra Reyyan Başaran ve Eymen Göktuğ Özel, danışman öğretmenleri Dr. Yüksel Marım rehberliğinde Antik Çağ filozofu Epiktetos’un öğretilerinden ilham alarak dikkat çekici bir projeye imza attı. Öğrenciler, "Epiktetos’un İzinde Denizli’de Felsefeye Yolculuk" adlı projede Stoacı felsefeyi günümüzle buluşturarak ahlak, özgürlük ve erdem gibi kavramlara yönelik felsefi farkındalık oluşturdu.

Öğrencilerin imza attığı proje ise, felsefe dersinde öğretmenin onlara bir soru sormasıyla başladı. ‘Epiktetos’u tanıyor musunuz?’ sorusuna sınıfça ‘hayır’ cevabını veren öğrencilerin zihninde projenin ilk kıvılcımları belirdi. Epiktetos’un yaşadıkları Denizli topraklarında yani antik Hierapolis’te M.S. 55 yılında doğduğunu öğrenen öğrenciler, düşünce yolculuğunun ilk adımını attı. Merak ve sorumluluk duygusuyla harekete geçen öğrenciler, ilk olarak kendi okullarında küçük çaplı bir araştırma yaptı. Öğrencile, "Epiktetos’u tanıyor musunuz?" sorusunu okuldaki diğer öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelttiler. Öğrencilerin yalnızca yüzde 10’u, öğretmenlerin yüzde 10’u, velilerin ise sadece yüzde 2’si Epiktetos’u tanıdığını söyledi. Bu düşük oranlar, gençlerde ciddi bir farkındalık oluşturarak, onları harekete geçirdi. Öğrenciler, Stoacı felsefenin önemli temsilcilerinden biri olan Epiktetos’un doğduğu topraklarda bu kadar az tanınıyor olmasının düşündürücü olduğunu vurguladı.

Farkındalık oluşturma hedefiyle yola çıkan öğrenciler, bir dizi etkinlik düzenledi. İlk olarak okulda Epiktetos’un özlü sözlerini içeren panolar hazırlandı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı ile seminer düzenlendi ve öğrenciler Epiktetos’un yaşamını ve düşünce dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Projenin en heyecan verici adımlarından biri ise, Hierapolis Antik Kenti’ne yapılan ziyaret oldu. Öğrenciler, Epiktetos’un doğduğu bu tarihi mekânda felsefeyi yerinde deneyimledi. Hierapolis Müzesi’nde Dr. Yüksel Marım eşliğinde ‘Çocuklar için Felsefe’ etkinliği gerçekleştirildi. Tüm bu çabaların ardından yapılan yeni anketler, projenin etkisini açıkça ortaya koydu. Öğrenciler arasında Epiktetos’un bilinirliği yüzde 10’dan yüzde 60’a, öğretmenlerde yüzde 10’dan yüzde 90’a, veliler arasında ise yüzde 2’den yüzde 40’a yükseldi.

Projeyi hayata geçiren öğrencileri kutlayan felsefe danışmanı Dr. Yüksel Marım, "Sadece bir filozofu değil, kültürel mirasımızı tanıttık. Bu proje, Denizli Hierapolis doğumlu olan Stoa felsefesinin önemli bir figürü filozof Epiktetos’u tanıtmak ve farkındalık oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda Denizli’nin zengin kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini de vurguladı. Epiktetos’un izinde düşünmeye, sorgulamaya ve felsefenin ışığında ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.