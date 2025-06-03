Şırnak’ın Cizre ilçesi Suriye sınırında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Suriye sınırında bulunan Yakacık Karakolu mevkiinde anız yangını çıktı. Sınırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA