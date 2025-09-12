DENİZLİ (İHA) – Denizli siyaset ve yargı camiasının sevilen isimlerinden olan Ömer Naci Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çeşitli kademelerinde görev yapan avukat Ömer Naci Yağcı, 3 yıldır mücadele ettiği hastalığına bağlı olarak 65 yaşında dün hayatını kaybetti. Denizli siyaset ve yargı camiasının sevilen isimlerinden olan Yağcı için bugün CHP il binası önünde tören düzenlendi.

Ömer Naci Yağcı’nın toplumun her kesimi tarafından sevilen ve sayılan bir kişilik olduğunu belirten CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Bugün değerli ağabeyimiz Ömer Naci Yağcı’yı ebediyete uğurluyoruz. 1985 yılından bu yana 40 yıldır partimizin her kademesinde görev alarak, bizlere örnek oldu. Önceliği hep CHP oldu ve hep parti için çalıştı. Asla bir mevki veya makamda gözü olmadı. Cumhuriyet Halk Partisinin her zaman Türkiye’nin güvencesi olduğuna inandı. Altı okun gösterdiği yolda yürüyüşüyle hep bizlere örnek oldu" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ömer Naci Yağcı’nın cenazesi, buradaki törenin ardından Delikliçınar Yeni Camiye getirildi. Yağcı’nın cenazesi, Cuma vakti kılınan cenaze namazı sonrası Denizli Asli Mezarlıkta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Ömer Naci Yağcı için düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, il ve ilçe örgütü üyeleriyle Yağcı ailesinin yakınları katıldı.