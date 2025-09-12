Dünya çapında birçok sporu destekleyen Vodafone, şimdi de Şampiyonlar Ligi ve UEFA kadın futbolunun resmi ortağı oldu.

Vodafone Grubu, kadın ve erkek Avrupa futbolunun gelişimini desteklemek için UEFA ve UC31 ile önemli bir ortaklık anlaşmasına vararak hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA kadın futbolunun resmi ortağı oldu. Yeni anlaşma ile Vodafone, 2030’a kadar; UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar EURO 2029, UEFA Kadınlar Futsal EURO 2027, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Kadınlar Avrupa Elemeleri, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Şampiyonası ve UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası’na sponsor olacak.

Vodafone Avrupa Pazarları CEO’su Ahmed Essam, "Avrupa futboluyla yeniden bağlantı kurmamız bizim için çok önemli bir adım. Küresel ölçekte en hızlı büyüyen sporlardan biri olan kadın futboluna sponsor olmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Kadın Futbolu Direktörü Nadine Kessler de, "Bu yaz düzenlenen UEFA Kadınlar EURO rekorlara sahne oldu. Kadın futbolu hızla yükseliyor. Vodafone’un UEFA Kadın Futbolu ailesine katılmasından mutluluk duyuyoruz. Vodafone’un küresel erişimi, oyunu ileri taşımak, kadınlar ve kız çocukları için daha fazla fırsat oluşturmak ve dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil taraftarlar ile oyunculara ilham vermek için ideal bir iş ortaklığı sağlayacak" cümlelerine yer verdi.

UEFA Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Guy-Laurent Epstein, "Vodafone’u UEFA Kadın Futbolu sponsoru ve UEFA Şampiyonlar Ligi lisans ortağı olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Vodafone’un sporu destekleme konusundaki güçlü geçmişi, yenilik ve kapsayıcılığa olan bağlılığıyla birleştiğinde, oyunu her seviyede büyütme hedefimizle kusursuz şekilde örtüşüyor. Birlikte, taraftarları sevdikleri spora daha da yaklaştıracak etkili ve ilgi çekici deneyimler oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuşurken, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, "Spora uzun yıllardır düzenli olarak yatırım yapan ve toplumu sporla kucaklayan bir markayız. Bu çalışmalarda da her zaman fark oluşturan ve değer katan projelerle daha güçlü ve anlamlı işlere imza atmayı ilke ediniyoruz. Sporda kadınların yanındayız. Önce kadın futbolunu destekledik, geçmişteki Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuz, spor alanındaki önemli projelerimizden biriydi. Şimdi de kadın voleybolunu destekliyoruz. Vodafone Türkiye olarak yaptığımız sponsorluk anlaşması aynı zamanda Türkiye’de kadın sporuna sağlanan en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşması oldu. Sporseverlere ilk defa ligde 5G destekli Şahin Gözü teknolojisini deneyimleme fırsatı sunduk. Vodafone Türkiye olarak, topluma değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.