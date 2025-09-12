ADÜ’nün Kanser Araştırma Projesi Teknofest 2025 finalisti oldu
ADÜ’nün Kanser Araştırma Projesi Teknofest 2025 finalisti oldu
İçeriği Görüntüle

Aydın’ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O. A (25), H. A. (35), F. A. (20), F. B. (21) ve T. İ. (24) tutuklanırken, A.Ç. (33), A.Ç (44), M.D.(29), A.O. (39) ve M. Ç (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA