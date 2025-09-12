Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın vefat eden kayınvalidesi Kadriye Sönmez(73), Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kadriye Sönmez için Rıdvanpaşa Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, namazın ardından Kızılot Kavaklar Aile Kabristanına defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bazı partilerin il başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Orhan Tavlı, merhume Kadriye Sönmez’e Allah’tan rahmet dileyerek, Başkan Halit Doğan ve ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.