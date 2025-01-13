Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, “Gül ile Bülbül” temalı bir konser düzenledi. Anadolu’nun zengin türkü geçmişi ile derlenen eserlerin seslendirildiği gece büyük beğeni topladı.

Kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun en güzel türkülerini bir kez daha Denizlililerle buluşturdu. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) Korosu unutulmaz bir konser programı gerçekleştirdi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen THM Koro Konseri “Gül ile Bülbül” temasıyla gerçekleştirildi.

Şef İsmail Barkan yönetimindeki THM Korosu Anadolu’nun en güzel ezgilerini Denizlililer için seslendirdi. Solo ve koro söylenen türkülere izleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu’nun muhteşem performansı büyük beğeni toplarken, konser yaklaşık iki saat sürdü.