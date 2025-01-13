SUBÜ Sapanca MYO’da Profesyonel Sosyal Medya Danışmanı ve Eğitmeni Serdar Doğan tarafından ‘Sıfırdan Zirveye: Sosyal Medya ve Reklam’ başlıklı bir seminer verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda ‘Sıfırdan Zirveye: Sosyal Medya ve Reklam’ başlıklı seminer düzenlendi. Profesyonel Sosyal Medya Danışmanı ve Eğitmeni Serdar Doğan tarafından verilen seminer interaktif olarak gerçekleştirildi. Seminerde sosyal medyanın tüm mecralarında medya ve reklam yönetimi, profil oluşturmanın incelikleri, etkileşim sağlamanın etkin yolları, SEO danışmanlığı, dijital pazarlama teknikleri, markalama stratejileri, kariyer ve istihdam olanakları ele alındı. Zaman zaman atölye çalışması formatında da geçen seminere Sapanca MYO Medya ve İletişim Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, Medya ve İletişim Topluluğu ile Fotoğraf ve Sinema Topluluğu öğrencileri katılım gösterdi. Seminer sonunda Öğretim Görevlisi Ali Koçak tarafından Serdar Doğan’a teşekkür belgesi takdim edildi.