Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel etkinlikler düzenleyecek. Konser, dans ve spor gösterilerinin yapılacağı haftada gazeteci yazar Zeynep Oral Denizlili kadınlar ile buluşacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile hafta boyu düzenlenecek birbirinden güzel etkinliklerle Denizlili kadınları buluşturacak. Kadına yönelik farkındalık çalışmalarını ara vermeden sürdüren Kadın Meclisi, konser, söyleşi, sergi, fidan dikimi, dans ve spor gösterileriyle kadınlara özel dopdolu bir program hazırladı. Etkinliklerin 10 Mart’ta düzenlenecek finalinde ise gazeteci yazar Zeynep Oral Denizlili kadınlar ile bir araya gelerek, keyifli bir söyleşiye imza atacak. Kendilerine ve 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliklerine verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hazırladıkları programlara tüm Denizlili kadınları davet etti.
Dolu dolu bir program kadınları bekliyor
İşte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinliklerin takvimi:
4 Mart 2025, Salı
Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Hande Nur Tekin ile Söyleşi
Saat: 10:30
5 Mart 2025, Çarşamba
Bozkurt Cezaevi Ziyareti - Zumba ve Konservatuar Mini Konseri
Saat: 14:00
6 Mart 2025, Perşembe
Nakosan Tekstil - DBB Kadın Meclisi’nden Kadınlara Ziyaret
Saat: 10:00
Aysu Tekstil - Emekçi Kadınlarla Spor Etkinliği
Saat: 12:00
7 Mart 2025, Cuma
Gama Tekstil - Emekçi Kadınlarla Spor Etkinliği
Saat: 12:00
8 Mart 2025, Cumartesi
Kent Konseyi Kadın Meclisi Çelenk Sunumu
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Basın Açıklaması
Saat: 14:00
Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Kursları El Sanatları Sergisi - Turan Bahadır Sanat Galerisi
Saat: 14:30
Kadın Eli Değmiş Şarkılar Konseri (Solistler: Zeki Güven, Aslı Güven, Hakan Eyiden) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
Saat: 21:00, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu
9 Mart 2025, Pazar
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe İthafen Fidan Dikimi
Yer: Aktepe Dolmuş Durağı Karşısı - Toki Ortaokulu Karşısı
Saat: 13:30
10 Mart 2025, Pazartesi
Yazar, Gazeteci Zeynep Oral ile Söyleşi
Saat: 14:00, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi S1 Salonu