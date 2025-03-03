Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel etkinlikler düzenleyecek. Konser, dans ve spor gösterilerinin yapılacağı haftada gazeteci yazar Zeynep Oral Denizlili kadınlar ile buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısı ile hafta boyu düzenlenecek birbirinden güzel etkinliklerle Denizlili kadınları buluşturacak. Kadına yönelik farkındalık çalışmalarını ara vermeden sürdüren Kadın Meclisi, konser, söyleşi, sergi, fidan dikimi, dans ve spor gösterileriyle kadınlara özel dopdolu bir program hazırladı. Etkinliklerin 10 Mart’ta düzenlenecek finalinde ise gazeteci yazar Zeynep Oral Denizlili kadınlar ile bir araya gelerek, keyifli bir söyleşiye imza atacak. Kendilerine ve 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliklerine verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hazırladıkları programlara tüm Denizlili kadınları davet etti.

Dolu dolu bir program kadınları bekliyor

İşte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel etkinliklerin takvimi:

4 Mart 2025, Salı

Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Hande Nur Tekin ile Söyleşi

Saat: 10:30

5 Mart 2025, Çarşamba

Bozkurt Cezaevi Ziyareti - Zumba ve Konservatuar Mini Konseri

Saat: 14:00

6 Mart 2025, Perşembe

Nakosan Tekstil - DBB Kadın Meclisi’nden Kadınlara Ziyaret

Saat: 10:00

Aysu Tekstil - Emekçi Kadınlarla Spor Etkinliği

Saat: 12:00

7 Mart 2025, Cuma

Gama Tekstil - Emekçi Kadınlarla Spor Etkinliği

Saat: 12:00

8 Mart 2025, Cumartesi

Kent Konseyi Kadın Meclisi Çelenk Sunumu

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Basın Açıklaması

Saat: 14:00

Büyükşehir Belediyesi El Sanatları Kursları El Sanatları Sergisi - Turan Bahadır Sanat Galerisi

Saat: 14:30

Kadın Eli Değmiş Şarkılar Konseri (Solistler: Zeki Güven, Aslı Güven, Hakan Eyiden) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası

Saat: 21:00, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu

9 Mart 2025, Pazar

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe İthafen Fidan Dikimi

Yer: Aktepe Dolmuş Durağı Karşısı - Toki Ortaokulu Karşısı

Saat: 13:30

10 Mart 2025, Pazartesi

Yazar, Gazeteci Zeynep Oral ile Söyleşi

Saat: 14:00, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi S1 Salonu