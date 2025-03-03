Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, özellikle Ramazan ayında teravih namazları nedeniyle gündeme gelen jet imamlık konusunda açıklamalarda bulundu. Müftü Pamuklu, surelerin hızlı okunması, rüku ve secdenin süratli yapılmasının ibadetten haz alınmasını zorlaştırdığını ifade ederek, "Bu nedenle jet imamları ve jet imamlığı tavsiye etmiyoruz" dedi.

Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, mübarek Ramazan ayının insanlık, toplum fertler anlamında çok büyük faziletler barındırdığına dikkat çekti. Müftü Pamuklu, "Ramazan, bir Kur’an iklimidir. İslam’ın 5 temel şartının en yoğun yaşandığı aydır. Bu ayda, yediklerimize, içtiklerimize daha fazla dikkat ediyoruz. Daha da önemlisi, bilhassa fakir-fukaranın farkında olmaya çalışıyoruz. Ramazanı sadece oruçtan ve teravihten ibaret görmemek lazım. Onun içtimai, toplumsal alanını, bireysel, ibadet ve Kur’an ile buluşan tarafını görmek lazım. Ayrıca Kur’an meclislerinde alacağımız hazzın ayrı bir yeri vardır. Yıl boyunca göremediğimiz insanları iftar sofralarına davet ederek veya bulundukları yerlere giderek, dostluklarımızı pekiştirme imkânını da yine Ramazan’da elde ediyoruz. İbadetten haz almak lazım. İçi boşalmış bir ibadetten sevap beklemek anlamsız olacaktır" dedi.

"Namaz usulüne uygun kılınmalı"

Ramazan ayında teravih namazlarında özellikle gündeme gelen jet imamlık konusuna da değinen Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, "İçinize sindirerek Kur’an’ı okuduğunuz ve her hareketi sindire sindire yaptığınız zaman daha fazla manevi haz alıyorsunuz. Ramazan’da teravih hızlı kılındığı zaman çabuk bitiyor, gençlerin hoşuna gidiyor ama namazdan alınması beklenen haz ve lezzet alınamıyor. O yüzden namazın daha usulüne ve erkânına uygun şekilde eda edilmesini tavsiye ediyoruz. Doğrusu, kalbi bir doygunluk hasıl olacak kadar hem rüku hem secde de hem de rükûunun arasında da tavırlarda onu hissetmek lazım. Ta’dîl-i erkân özellikle rükûda, kavmede, secdede ve celsede söz konusu olur. Hanefî mezhebindeki kuvvetli görüşe göre, sayılan dört yerde ta’dîl-i erkân vaciptir. Diğer bazı mezheplere ve Hanefîlerden de İmam Ebû Yûsuf’a göre ise ta’dîl-i erkân farzdır. Dolayısıyla jet imamları ve jet imamlığı tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.