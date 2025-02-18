Mübadele döneminde yaşanan zorlukları etkileyici bir şekilde anlatan ‘Nevbahar Mübadele Yüzyıllık Sürgün’ tiyatro oyunu, Osmangazili sanatsever ile buluştu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Sanat Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ve RUMELİSİAD’ın katkılarıyla sahnelenen ‘Nevbahar Mübadele Yüzyıllık Sürgün’ tiyatro oyununda, yüz binlerce insanın korku ve panik içinde doğdukları toprakları terk ederek Anadolu’ya sığınması anlatıldı.

Balkanlar, Ege Adaları ve Anadolu’da yaşanan büyük acıların hikayesinin ele alındığı oyun, sanatseverler tarafından çok beğenildi.

Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen oyunu izleyen Osmangazili sanatseverler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Mübadelede yaşanan acıların tatlı ve sert bir dille anlatıldığı oyun izleyenleri o günlere götürdü. Muratcan Kibiroğlu’nun yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği ‘Nevbahar Mübadele Yüzyıllık Sürgün’ oyununu, Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Serkan Çetinkaya, Ayşe Hande Gençosman, Emre Yaşa, Ayşe Dinç, Fatih Kasap ve Bilge Eylem Özgür oynadı.

Mübadele döneminde yaşanan hikayelerin anlatıldığı oyuna Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve çok sayıdaOsmangazili sanat sever katıldı.

Oyun sonunda izleyiciler,yönetmen ve oyuncuları ayakta alkışladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda yönetmen ve oyunculara teşekkür plaketi etti.