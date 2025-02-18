Antalya Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulamasına başladı. Otobüsler, kendilerine ayrılan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da son yıllarda trafiğe kayıtlı araç sayısının artması ve yoğun göçle birlikte trafik zaman zaman yaşanan yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla yeni uygulamaları hayata geçiyor. Bu kapsamda halk otobüsleri için zorunlu sağ şerit uygulaması başladı.

Sağ şeritler boyandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki en sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılamaz olması ve halk otobüslerin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı trafiğin kilitlenmesine çözüm olarak yeni uygulamasını hayata geçirdi. Trafiğin en yoğun olduğu doğu ve batı yönde trafik akışında Mevlana Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı ve ana arterlerde toplu taşıma araçları artık sağ şeritten gidecek. Geçişleri hızlı sağlamak amacıyla sağ şeritler boyandı ve bilgilendirme tabelaları kondu.

"İlk etap uygulaması başarılı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarılı şekilde hayata geçtiğini söyleyerek, "İlk etap olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağına kadar tüm otobüsler sağ şeridi kullanmaya başladı. Sürücüler için bilgilendirici tabelalar ve şerit boyama çalışmaları yapıldı. Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. İlk etap başarılı şekilde geçiyor. Otobüslerin özellikle pik saatlerde trafiğe takılmadan hızlı geçişleri de sağlanmaya başladı. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyorlar" diye konuştu.

"Pasif şeritler aktif hale geldi"

Ana hat üzerinde parklardan dolayı bir şeridin pasif durumda olduğunu belirten Şengül, "Günlük 200 bin aracın geçtiği kentin önemli bir hattı. Gün boyu yaklaşık 100 aracın bu hat üzerine park ettiğini görüyoruz. Bu parklanmadan dolayı pasif durumdaki şerit aktif hale gelecek. Vatandaşların artık ara sokaklarda veya iç noktalarda parkları kullanarak araçlarını durdurmaları zorunlu hale gelecek. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri ve Toplu Taşıma Denetmenleri tarafından yoğun bir şekilde bu parkların engellenmesi için çalışıyor. Kısa süre içerisinde ceza uygulamalar da başlayacak."

Nurettin Şengül, Güllük Kavşağında yapılacak çalışmayla Antalyaspor Kavşağına kadar otobüslerin sağ şeridi kullanabileceğini kaydederek, "Güllük Kavşağı ana geçide kapalı ama çalışmalar sürüyor. Kısa süre içerisinde Güllük Caddesini açacağız ve Antalyaspor Kavşağı’na kadar otobüsler sağ şeridi kullanabilecek. Antalyaspor Kavşağı’na kadar önce sağ şerit sonra da karşı geliş istikamette uygulama başlayacak. Devamında Mevlana - Meydan arası, Antalyaspor Kavşağı ile Sağlık İl Müdürlüğü Kavşağı arasında uygulamalar devam edecek" diye konuştu.