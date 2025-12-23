Mersin'de yıkım sırasında zarar gören başka binanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri mağduriyet yaşadıklarını belirterek, geçici konaklamanın yalnızca bir gün karşılandığını ileri sürdü.

Olay, 5 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak'ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. Bunun üzerine bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İlk gün bölgede güvenlik önlemleri alınırken AFAD ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

İki çocuğuyla birlikte mağdur olduğunu belirten bina sakini Gamze Mutlu, 'İki çocuğumla kış günü dışarıda kaldık. Apart dairelere yerleştirildik, bir gün ödendi, sonra ödemeler kesildi. Evimizde eşyalarımız kaldı, üstümüz başımızla çıktık. Küçük bebeğimin bezi, maması var, kızım okula gidemiyor' dedi.

Binada ablasının kaldığını belirten Özlem Ercüment ise 'İnsanlar çocuklarıyla ortada kaldı. Soğukta 8 aylık bebeğin sokakta kalmasını hangi vicdan kabul eder? Ne yıkım kararı var, ne de sorumluluk üstlenen var' diye konuştu.

Hasar gören binanın birinci katında oturan Muharrem Sabır da yıkım anını anlatarak, 'Betonun komple üzerimize düştüğünü gördüm. Sol ayağım enkaz altında kaldı, zor çıkardım. Konaklama ayarlandı, sadece bir günün parası ödendi, sonrası yok. Bu mağduriyeti kim oluşturduysa, aynı şekilde gidermek zorunda. Çocuklar okula gidemiyor' ifadelerini kullandı.