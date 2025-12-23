Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla Mezitli ilçesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

'Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi' kapsamında ilçenin altyapısını güçlendiren MESKİ, içmesuyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladığı bölgelerde asfalt kaplama işlemlerini de eş zamanlı olarak yürütüyor. Böylece hem altyapı güçlendiriliyor hem de yollar daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında Mezitli'de toplam 74 bin 569 metre içmesuyu hattı yenilendi. Altyapı çalışmalarının ardından Ziya Gökalp Caddesi, Kıbrıs Caddesi (Üniversite Caddesi doğusu) ve Uygur Caddesinde toplam bin 344 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Mezitli ilçesinde su kesintilerinin önüne geçilmesi, yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.