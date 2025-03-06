Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan İznik-Yenişehir karayolunda trafik kurallarını ihlal ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin tespiti ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla havadan ve karadan denetim yaptı. 50 sürücüye idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Mart ayının ilk iki günü sorumluluk alanında İznik-Yenişehir karayolundaki denetime ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan denetimler sonucu otomobil, kamyonet ve kamyon cinsi 50 araç sürücüsüne kural ihlalleri sebebiyle idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı olarak; Bursa'nın huzuru ve vatandaşlarımızın seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1897543511399977120