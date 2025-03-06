Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İftarda Konuşalım’ programı eğitim, yönetim ve kültür camiasının isimlerini bir araya getiriyor. Programın ilki, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ‘İftarda Konuşalım’ programına konuk oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, öğrencilere Ramazan ayının manevi değeri ve eğitimdeki rolü üzerine önemli bilgiler aktardı.

Öğrencilerle bir araya gelen Kahraman, eğitim hayatının önemine değinerek, öğrencilere başarılar diledi.