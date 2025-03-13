Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni araç, ekip ve ekipmanlarla sürekli güçlendirdiği itfaiye teşkilatı, Şubat 2025'te toplam bin 188 olaya müdahale etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından hayati önem taşıyan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı yeni araç, ekip ve ekipmanlarla güçlendirmeye devam ederken, itfaiye personeli de gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da 31 istasyonda 697 personel, 140 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Şubat ayında da birçok olaya müdahale etti.

Ekipler, Şubat ayında 650 yangın, 509 kurtarma ve 29 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 1188 olaya müdahale etti. Ayrıca 8268 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 203 itfaiye raporu hazırlandı ve 56 denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşları her türlü olumsuz duruma karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda tam donanımlı itfaiye aracı alımı yapıldığını hatırlatarak itfaiye teşkilatını güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Ekipman ve personel sayısını artırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Yangınlar sadece binaları, tarlaları değil; hayatları, anıları, emekleri de yok ediyor. Son bir yıl içerisinde kentimizde 10 binin üzerinde yangın vakası yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ekip ve ekipman anlamında takviyelerimiz devam edecek. Ancak vatandaşlarımızın da tedbirli ve dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.