Bolu’da, 52 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin kurtaramadığı kedi için 60 metrelik ağaca tırmandı.

Olay, Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak üzerinde meydana geldi. Elif Akpınar(52) isimli kadının kedisi ağaçta mahsur kaldı. Yaklaşık 3 gündür kurtarılmayı bekleyen kedi için vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 60 metre uzunluğundaki çam ağacına merdiven yardımla ulaşarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Ekipler merdiven yardımıyla kediye ulaşmaya çalışsa da başarısız oldu.

Kurtarma çalışmalarını takip eden Elif Akpınar, kedisinin kurtarılamaması üzerine itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Ağaca kendisinin çıkacağını belirten Akpınar, "Dallara kadar müsaade veriyor. Bende motor var, keselim dalları. Yani oraya müdahale edilemez mi? Geliyor bir yere kadar duruyor. 3 gündür orada. Ben müdürleri olsam emir veririm, kesin dalları, varın oraya derim. Şimdi ben çıkacağım oraya merdivenle. Merdiven getirip çıkacağım, ben inemiyorum bakalım beni nasıl indirecek aşağıya" dedi.

Elif Akpınar, getirdiği merdivenle çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden 60 metrelik ağaca tırmanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca ağacın en tepesine kadar tırmanan Akpınar, kediye ulaşamayınca, ağaçtan indi.