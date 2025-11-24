Bolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen gecede, öğretmenler sahneye çıkarak Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği performanslarıyla, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Sahne Senin Öğretmenim' programı düzenlendi. Hazırlanan özel program, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gecede halk oyunları, mehteran, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği performansları izleyicilerden yoğun alkış aldı. Öğretmenlerin gönüllülük esasıyla ortaya koyduğu disiplinli çalışmalar, salonda bulunan protokol ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz yıl 200 öğretmenle başlayan bu hareket, bugün 16 farklı yöreden oluşan geniş halk oyunları topluluğu, mehteran birimi, ritim grubu, tiyatro ekibi, şiir topluluğu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları, semazen ekibi, traking grubu ve maarif orkestrası gibi birçok farklı alanda büyüyerek güçlü bir yapıya dönüştü. Şu an bin 379 öğretmen, tamamen gönüllülük esasıyla kültür, sanat ve spor topluluklarında aktif görev alıyor.

Programın onur konukları arasında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Bağımsız Milletvekili İsmail Akgül, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, Bakan Danışmanı Dr. Işkın Özbulduk Kılıç, Bakan Danışmanı Utku Koçak, Film-Dizi-Tiyatro Oyuncusu Oktay Gürsoy ve Prof. Dr. Sarıtaş'ın eşi Doç. Dr. Şenay Eray Sarıtaş yer aldı.